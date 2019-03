Menschen, 12. März

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburtstage

Rosina Mösl, wohnhaft in Seekirchen, feiert heute, Dienstag, ihren 85. Geburtstag.

KR Lic. P. Edmund Wagenhofer OSB, Alterzabt vom Stift St. Peter in Salzburg, Abtpräses der Slawischen Benediktinerkongregation, vollendet heute in Limbuš bei Maribor sein 75. Lebensjahr.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Paula Mühlbacher (87), Seniorenwohnhaus Jakobushaus, Obertrum; GR Maximilian Kolmhofer (83), Assistenzpriester in Straßwalchen; Erich Lackner (78), Elfriede Stanzl (68), beide Mitglieder des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig.



Quelle: SN