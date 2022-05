Menschen, 12. Mai 2022

Geburten, Geburtstage, Jubiläum, Auszeichnung und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

Geburtstage

Walpurga Krispler, Bewohnerin im Seniorenwohnhaus Puch, feiert heute ihren 95. Geburtstag.

OSR Hannes Maringer, Hauptschuldirektor i. R., Ehrenbürger der Marktgemeinde Mattsee, Begründer des Naturparks Mattsee und der Freizeitanlage Weyerbucht, feiert heute seinen 90. Geburtstag.



Jubiläum

Gisa und Franz Lehenauer aus St. Michael im Lungau feierten kürzlich das Fest der diamantenen Hochzeit.



Auszeichnung

Dank an Ehrenamtliche: Erzbischof Franz Lackner verlieh bei einer Maiandacht den Rupert-und-Virgil-Orden in Silber an Ehrenamtliche aus Dienten für ihr außerordentliches Engagement. Der Erzbischof bedankte sich herzlich bei den verdienstvollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Pinzgauer Pfarre. Erzbischof Franz Lackner und Pfarrer Oswald Scherer freuten sich mit Rupert Schwaiger, Martin Hotter, Theresia Wieser und Theresia Bacher.