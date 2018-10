Menschen, 12. Oktober

Geburten, Geburtstage, Jubiläum und Todesfälle rund um den heutigen Tag

Geburtstage

Hedwig Wallner, ehrenamtliche Klubmitarbeiterin der Salzburger Volkshilfe St. Johann, vollendet heute, Freitag, ihren 93. Geburtstag.

Altrektor em. Univ. Prof. HR Dr. phil. Günther G. Bauer, feiert heute, Freitag, seinen 90. Geburtstag. Seine enge Verbundenheit mit dem Mozarteum währt bereits rund sieben Jahrzehnte: vom Schauspiel- und Regie-Studium über die Professur für Schauspiel bis hin zur Leitung des Mozarteums als Rektor in den Jahren von 1983 bis 1991. Er gründete und leitete das Institut für Spielforschung. 1998 wurde ihm die Ehrenmitgliedschaft der Universität Mozarteum verliehen, 2008 der Mozarteum-Ehrenring.

Andi Grubinger, ehemaliger Boxer BC Salzburg, Konditions- und Mentaltrainer in versch. Sportarten, Austria Ski Team, Astrologe und Künstler, feiert heute, in Thalgau, seinen 75. Geburtstag.

Karolina Kronreif, Klubleiterin der Salzburger Volkshilfe Bischofshofen 1, feiert heute ihren 57. Geburtstag.

Jubiläum

Erwin und Johanna Eder aus Straßwalchen, feiern heute, Freitag, das Fest der goldenen Hochzeit.



