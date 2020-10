Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

Peter v. Grubenthal, ehemalige Buchhandlung Marie Mora am Residenzplatz, feiert heute seinen 90. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Helmut Crepaz (72), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See.

Quelle: SN