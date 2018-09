Menschen, 12. September

Geburten, Geburtstage und Todesfälle rund um den heutigen Tag

Geburtstage

Juliane Wallinger, "Ruppenbauermutter" aus Unternberg, vollendet heute ihr 95. Lebensjahr.

Maria Magdalena Eder, "Vitzthum Marlene" vom "Vitzthumhof" in Bad Vigaun, feierte kürzlich ihren 80. Geburtstag.

Marianne Scharinger aus Bad Vigaun feierte vor Kurzem im Kreis ihrer Kinder und Enkelkinder den 80. Geburtstag.

Maria Marschall, ehem. Obfrau des Seniorenbundes Grödig und langj. Gemeindevertreterin, feiert heute ihren 75. Geburtstag.

GR Günther Guggumos, Angerberg, Pfarrer i. R., wird heute 75 Jahre alt.

Friederike Weissensteiner, Mitglied des Pensionistenverbandes, OG Berndorf, vollendet heute ihr 70. Lebensjahr.

MMag. P. Hermann Imminger CPPS, Stadtpfarrer in Salzburg-Parsch, Leiter des Pfarrverbands Elsbethen, Aigen, Gnigl, Parsch, feiert heute seinen 50. Geburtstag.

Dr. Alexandru-Florin Ghiriti, Facharzt an der UK für Neurologie der Christian Doppler Klinik, vollendet heute sein 50. Lebensjahr.

Weiters feiert heute seinen Geburtstag: Franz Strumegger (87) im Seniorenhaus Antonius Hallwang.

Quelle: SN