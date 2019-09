Menschen, 12. September

Geburten, Geburtstage, Ehrung und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

Ihren 90. Geburtstag feierte kürzlich Anna Lüftenegger im Seniorenwohnheim Mauterndorf.

Gertraud Höllbacher, Austragbäuerin vom Hormansreitgut in St. Koloman, Mitglied im Seniorenbund, feiert heute, Donnerstag, ihren 80. Geburtstag. Die Jubilarin war Jahrzehnte lang Mitglied im Kirchenchor St. Koloman.

Seinen 80. Geburtstag feierte vor Kurzem Johann Pritz (Bild: SN/ Notburga Löcker) in St. Michael-Dasl.

Erika Mitter aus Faistenau vollendete gestern, Mittwoch, ihr 80. Lebensjahr.

Ehrung

Kürzlich fanden Gästeehrungen in Faistenau statt. David Wilson aus Haverhill (England) verbringt seinen Urlaub seit drei Jahrzehnten in der Flachgauer Gemeinde, in einer Ferienwohnung bei Familie Reiter. In den 1960er Jahren kam er das erste Mal nach Faistenau. Seit 1997 reist er jährlich für einen Monat nach Faistenau und besucht die Festspiele sowie Konzerte im Salzkammergut.

Gretha Pin-Vrolings aus Brunssum (Holland) kommt seit 20 Jahren nach Faistenau und wohnt bei Vermieterin Eva Leitgeb.



Quelle: SN