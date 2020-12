Menschen, 12. und 13. Dezember 2020

Geburten, Geburtstage, Spenden und Todesfälle

Geburtstage

Kürzlich feierte Eduard Schnitzhofer aus Stuhlfelden seinen 70. Geburtstag. Schnitzhofer war 25 Jahre lang Obmann des USV Stuhlfelden und ist jetzt noch ehrenamtlich dafür tätig. Für seine Verdienste wurde ihm u. a. das große Ehrenzeichen der Gemeinde verliehen.



SAMSTAG

Seinen 98. Geburtstag feiert heute im Seniorenhaus Saalfelden Hans Bichler.

Johanna Nitzlnader aus Wals feiert heute ihren 60. Geburtstag

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Maria Anna Kistner (82), Mitglied des Seniorenbunds Ebenau; Robert Aigner (71), Brigitte Stolzmann (67), beide Mitglieder des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig.



SONNTAG

Peter Rabl, Pfarrer i. R., ehem. Präfekt des Privatgymnasiums Borromäum und Dechant-Stv. in Altenmarkt, vollendet am Sonntag sein 80. Lebensjahr.

Elisabeth Wimmer, Mitglied des Seniorenbunds Zell am See, feiert am Sonntag ihren 70. Geburtstag.

Ferner feiern am Sonntag Geburtstag: Lisl Donauer (92), Niedernsill; Herbert Junger (92), Wagnermeister i. R., Nußdorf am Haunsberg, viele Jahre Musiker bei der Trachtenmusikkapelle Nußdorf und Ehrenmitglied der Stadtmusik Salzburg; Christine Pichler (71) im Jakobushaus Obertrum; Christian Rieder (68), Bewohner des Seniorenhauses Antonius, Hallwang.

Spenden

Statt Geld in Kundengeschenke zu investieren, spendet der Automatisierungstechnik-Hersteller Sigmatek mit Sitz in Lamprechtshausen 3000 Euro an die Salzburger Kinderkrebshilfe.

Der Farben- und Lackhersteller AkzoNobel hilft seit Jahren sozialen Organisationen. Heuer unterstützt das Unternehmen das SOS-Kinderdorf in Seekirchen mit der traditionellen Weihnachtsspende von 6000 Euro sowie seinem Know-how und seinem Netzwerk in der Branche. Mitarbeiter/-innen des Unternehmens renovieren etwa gemeinsam mit Jugendlichen aus dem SOS-Kinderdorf rund 140 m2 Wohnfläche. Ein weiteres Projekt ist die Schaffung von mehr Grünflächen und sicheren Begegnungszonen, indem Asphaltflächen rückgebaut werden und das gesamte Kinderdorf autofrei wird.



