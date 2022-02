Menschen, 12. und 13. Februar 2022

Geburten, Geburtstage, Spende und Todesfälle

Geburtstage

SAMSTAG

Willi Wallinger, ehem. Mitarbeiter der Brauerei Kaltenhausen und Gemeindevertreter in St. Koloman von 1982 bis 1995, feiert heute seinen 80. Geburtstag.

Hofrat Architekt Dipl.-Ing. Gerhard Horn BA BA BA feiert heute in Salzburg seinen 80. Geburtstag. Horn war stellvertretender Salzburger Landesbaudirektor.



SONNTAG

Hanna Stockhammer feiert am Sonntag im Seniorenwohnheim Hellbrunn ihren 85. Geburtstag.

Agnes Brugger, Mitglied der Pfadfinder-Gilde Maxglan, feiert am Sonntag ihren 75. Geburtstag.

Spende

Die Palfinger AG unterstützt das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) und Ärzte ohne Grenzen/Médecins Sans Frontières (MSF) mit jeweils 15.000 Euro. Rotkreuz-Präsident Gerald Schöpfer: "Das Rotkreuz-Netzwerk ist seit fast zwei Jahren weltweit gegen das Coronavirus im Einsatz. Helfen ist dabei immer Teamarbeit - danke an die Firma Palfinger für die Unterstützung." Leo Ho, Präsident Ärzte ohne Grenzen Österreich, erklärt: "Derzeit sind die Teams von Ärzte ohne Grenzen weltweit in mehr als 40 Ländern auf sechs Kontinenten im Kampf gegen Covid-19 im Einsatz. Mit ihrer Unterstützung konnten wir allein seit Mitte 2021 mehr als 304.900 Patienten/-innen ambulant und mehr als 33.500 Menschen stationär behandeln, die an Covid-19 erkrankt waren."