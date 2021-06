Menschen, 12. und 13. Juni 2021

Geburten, Geburtstage, Auszeichnung, Diplomprüfung und Todesfälle

Geburtstage

In Henndorf feierte Franz Wintersteller gestern, Freitag, seinen 80. Geburtstag.

SAMSTAG

Rosa Gasteiger, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, feiert heute ihren 75. Geburtstag.

Maria Birbaumer, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Göming, vollendet heute ihr 65. Lebensjahr.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Brigitte Kogler (74), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See.

SONNTAG

Hannelore Windhofer, Mitglied des Pensionistenverbands Stadt Salzburg, Ortsgruppe Riedenburg, feiert am Sonntag ihren 60. Geburtstag.

Ferner: Philomena Zöchling (74), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Zell am See.

Auszeichnung

Dem Fachdienststellenleiter des Zollamtes Österreich in der Dienststelle Mitte, Hofrat Michael Machnik, BA, wurde am 9. Juni 2021 von der Vorständin des Zollamts Österreich, Mag. Heike Fetka-Blüthner, das Große Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich verliehen.

Diplomprüfung

Tourismusschulen Klessheim, College of Hospitality Management:

Ausgezeichnete Erfolge, Klasse 4 K-K: Hanna Fürjesi, Katharina Luise Passer; Klasse 4 K-H: Evelyn Maria Kaufmann, Julia Oberascher, Lea Sandmann, Susanne Weinzierl;

gute Erfolge, Klasse 4 K-K: Emma-Luise Hiß, Louise Paulina Kern, Alexander Klier, Alex Christin Neumann; Klasse 4 K-H: Viktoria Rosa Ecke, Viola Ricarda Höflein, Sophie Hromatka, Maximilian Hütter.