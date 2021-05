Menschen, 12. und 13. Mai 2021

Geburten, Geburtstage, Jubiläum und Todesfälle

Geburtstage

MITTWOCH

OSR Hannes Maringer, ehemaliger Hauptschul-Direktor, Ehrenbürger der Marktgemeinde Mattsee, Begründer des Naturparks Mattsee und der Freizeitanlage Weyerbucht, feiert heute seinen 89. Geburtstag.

Berta Fischer in der Stadt Salzburg feiert heute, Mittwoch, ihren 80. Geburtstag.

Erika Konrad, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig, vollendet heute ihr 80. Lebensjahr.

Brigitte Buchmayr, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Berndorf, feiert heute ihren 65. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Elfriede Morch (86), Bewohnerin der Seniorenpension am Schlossberg, Salzburg; Walter Geringer (77), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig.

DONNERSTAG

Gusti Stadler aus Elsbethen feiert am Donnerstag ihren 93. Geburtstag.

Helmtrude Hagenauer, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Schleedorf, vollendet am Donnerstag ihr 80. Lebensjahr.

OSR Dipl.-Päd. Ingrid Juhasz-Weinbacher, Leiterin der PTS Oberndorf, feiert am Donnerstag ihren 65. Geburtstag.

Siegfried Wenger, Mitglied des Pensionistenverbands Stadt Salzburg, Ortsgruppe Riedenburg, wird am Donnerstag 65 Jahre alt.

Jubiläum

Elfriede und Karl Haslinger aus der Stadt Salzburg feiern heute, Mittwoch, ihre eiserne Hochzeit und somit 65 gemeinsam verbrachte Ehejahre.