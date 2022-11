Menschen, 12. und 13. November 2022

Geburten, Geburtstage, Spende und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

SAMSTAG

Theresia "Thresi" Ramsauer, Aus-tragbäuerin von Oberegg in St. Koloman, feiert heute ihren 85.Geburtstag.

Hilda Buchner, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Berndorf, feiert heute ihren 75. Geburtstag.

SONNTAG

Gertrude Buchsteiner, langjährige Mitarbeiterin der Raiffeisenbank Grödig und Kassierin des Seniorenbunds, Ortsgruppe Grödig, begeht am Sonntag ihren 80. Geburtstag.

Irmgard Losert, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Elsbethen, feiert am Sonntag ihren 80. Geburtstag.

KR Mag. Theodor Mairhofer, Pfarrer in Bad Hofgastein, Pfarrprovisor in Bad Gastein, Dorfgastein und Böckstein sowie Dechant von Taxenbach, feiert am Sonntag seinen 60. Geburtstag.

Spende

Ende September fand in Salzburg-Kleßheim das Innerwheel-Damengolfturnier statt. Der Erlös des Charityturniers in Höhe von 7000 Euro kommt "ArMut Teilen" zugute, wo es von Pfarrer Alois Dürlinger und Sr. Franziska im Empfang genommen wurde. Außerdem übernimmt der Innerwheelclub Salzburg zwei Kinderpatenschaften des San Hellios in Hallein für je ein Jahr.