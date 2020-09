Menschen, 12. und 13. September 2020

Geburten, Geburtstage, Promotion und Todesfälle

Geburtstage

SAMSTAG

Elisabeth Pötzelsberger, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Göming, feiert heute ihren 85. Geburtstag.

SONNTAG

Gertraud Pomwenger, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, vollendet am Sonntag ihr 95. Lebensjahr.

Hilde Mühlbacher feiert am Sonntag in Mattsee ihren 90. Geburtstag.

Karl Reyer, ehemaliger EM-Teilnehmer, Staatsmeister und oftmaliger Mannschaftsmeister im Ringen, feiert am Sonntag den 75. Geburtstag.

GR Mag. John Santan Fernandes, Pfarrprovisor u. a. in Waidring, wird am Sonntag 65 Jahre.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Katharina Aspöck (89), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig; Hildegard Leitner (76), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Zell am See; Elfriede Cinkel (72), ÖJAB-SeniorInnenwohnanlage Aigen, Salzburg.

Promotion

Elisabeth Hauch aus der Stadt Salzburg promovierte an der DPU Krems mit Auszeichnung zum Doktor med. dent.



