Menschen, 13./14. Jänner

Geburten, Geburtstage, Jubiläum und Todesfälle rund um das Wochenende

Geburtstage

SAMSTAG

Maria Luger, Bewohnerin des Seniorenhauses Antonius, Hallwang, vollendet heute ihr 90. Lebensjahr.

Gertraud Huber-Rieder, Mitglied der Flachgauer Mundartrunde, Mitglied des Seniorenbundes, feiert heute, Samstag, in Schleedorf ihren 80. Geburtstag.

Alexander Maderegger im Seniorenwohnhaus Köstendorf vollendet heute sein 80. Lebensjahr.

Harald Pitters, Hobbygärtner aus Niederalm, feiert heute, Samstag, seinen 70. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters:

Gottfried Seeber (84), Heide Voglstätter (74), beide Mitglieder des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See; Gudrun Neuschler (73), Bewohnerin der Seniorenpension am Schlossberg, Salzburg.



SONNTAG

Johanna Emberger, Mitglied des Pensionistenverbands, OG Grödig, wird am Sonntag 80 Jahre alt.

Josefa Niederdorfer, Salzburg, feiert am Sonntag ihren 80. Geburtstag.



Gerlinde Wimmer, Bewohnerin des Seniorenhauses Farmach, Saalfelden, vollendet am Sonntag ihr 80. Lebensjahr.

Ferner feiert am Sonntag Geburtstag: Elfriede Wanner (89), Seniorenpension am Schlossberg, Salzburg.





Jubiläen

Vor Kurzem feierten Ernestine und Franz Ramel aus Wals-Siezenheim das Jubiläum der diamantenen Hochzeit.











