Menschen, 13./14. Oktober

LKH Salzburg

Mädchen: Mariana Reiböck (Bergheim).

Buben: Corinna Wiesinger (Straßwalchen), Mag. Petra Leitinger (Salzburg-Aigen).

Landesklinik Hallein

Mädchen: Amela Ahmetovic (Anif).

Bub: Andrea Wanka (Marktschellenberg).

Klinikum Schwarzach

Buben: Christina Riepler, Corina Mökesch.

Tauernklinikum Zell am See

Bub: Franziska Kreidl (Neukirchen).

KH Braunau

Mädchen: Lisa Mairhofer (Mattighofen),

Bub: Rebeca-Lidia Comanici (St. Veit im Innkreis).

Geburtstage

SAMSTAG

Paula Reisinger aus Puch, feiert heute, Samstag, ihren 92. Geburtstag.

Hedwig Bugarschitz feiert heute, Samstag, ihren 80. Geburtstag.



Johann Seidl (75), Mitglied des Seniorenbundes Göming; Kathi Steger (67), Mitglied des Pensionistenverbandes, Ortsgruppe Zell am See und Manuela Buchschartner (58), Mitglied des Pensionistenverbandes Salzburg.

Gertrude Wind, ehrenamtliches Mitglied der Salzburger Volkshilfe, feiert heute, Samstag, ihren 68. Geburtstag.

SONNTAG

Jutta Nedoluha, ehrenamtliche Klubmitarbeiterin der Salzburger Volkshilfe Itzling, feiert morgen, Sonntag, ihren 71. Geburtstag.

DIENSTAG

Gerhard Buchner (Bild/Photo Sturm) aus Salzburg, Heilmasseur i. R. feiert am Dienstag, 16. Oktober, seinen 70. Geburtstag.

Jubiläum

GR Mag. Bernhard Rohrmoser, Kooperator Zell am See-St. Hippolyt, Präfekt des Privatgymnasiums Borromäum, Seelsorger Ministranten- und Ministrantinnen-Seelsorge, Pfarrer in Kleinarl und Wagrain und Mitglied des Priesterrats, feiert morgen Sonntag, sein 40-Jahr-Weihejubiläum.

SPONSIONEN

Zum Bachelor: Christina Maria Resch aus Oberndorf an der Pädagogischen Hochschule in Salzburg.

An der Universität Salzburg spondierten vor Kurzem zum/zur:

Rechtswissenschaften:

LLB.oec.: Katja Holl, Frankenburg; Carolin Weitgasser, Jeging; Julia Andorfer-Plainer, Pöndorf; Carina Elisabeth Achleitner, Seekirchen; Silvia Mayrhofer, Weißenkirchen im Attergau.

Mag.iur.: Lisa Maria Gröbl, Graz; Anna-Lena Rieder, Grödig; Clarissa Kücher LLB.oec., Helpfau Uttendorf; Theresa Papst, Ottnang am Hausruck; Andreas Fiedler, Puch; Laurenz Schöppl, Christina Geitner, Irma Klicic, Lisa-Marie Mayer, Salzburg; Philipp Braschel, Wagrain.

LLM.oec.: Stefan Schmalzer

LLB.oec., Kaltenberg.

Naturwissenschaften:

MSc Studium: Veronika Priesner B.Sc., Wien; Laura Schicker BSc, Ach; Verena Fischer Bakk.rer.nat, Leonding; Iva Hattinger Hladik, Claudia Innerkofler BSc, Salzburg; Veronika Schreiber B.Sc., Pfaffing.



