Menschen, 13. April 2021

Geburten, Geburtstage und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

Geburtstage



Norbert Wieser aus Salzburg-Herrnau feiert heute seinen 80. Geburtstag.

Rosa Höller aus Stuhlfelden vollendet heute ihr

80. Lebensjahr.



Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters:

Pauline Breinbauer (97), Bewohnerin der Seniorenpension am Schlossberg, Salzburg; Josef Haslinger (81), Bewohner im Seniorenhaus Antonius in Hallwang-Esch; Elisabeth Hager (62), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See.



Anna Feldinger in Wals-Himmelreich feierte kürzlich ihren 70. Geburtstag. Die Jubilarin ist Fahnenpatin der Kameradschaft Wals und eine große Unterstützerin des Vereins.

Mag. Hans Langreiter, Abgeordneter zum Nationalrat a. D., Bürgermeister a. D. von Maria Alm, feierte kürzlich seinen 60. Geburtstag.