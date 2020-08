Menschen, 13. August 2020

Geburten, Geburtstage, Spende und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

Franz Wöginger, St. Koloman, Musiklehrer für Zither, Gitarre sowie Chromatisches und Steirisches Akkordeon, feiert heute seinen 80. Geburtstag. Gemeinsam mit seiner Frau ist der Jubilar immer noch als "Duo Elfi & Franz" im Einsatz.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner: Gertraud Mandl (81), Bewohnerin der Seniorenpension am Schlossberg, Salzburg; Gertrude Katzlberger (78), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig.

Spende

Die Unteroffiziersgesellschaft Salzburg spendete 1000 Euro für die "Aktion Kameradschaftshilfe". Die Summe ist der Reinerlös aus dem Unteroffiziersball in der Schwarzenbergkaserne. Vizeleutnant Vitus Thaler, Präsident der Unteroffiziersgesellschaft, übergab den Scheck an den Salzburger Militärkommandanten Brigadier Anton Waldner und an den Obmann der "Aktion Kameradschaftshilfe", Helmut Oberascher. Die Salzburger Sparkasse erhöhte die Spende um 400 Euro, überreicht vom Leiter der Sparkasse Wals, Patrick Sturm.



Quelle: SN