Menschen, 13. Dezember 2022

Elisabeth und Thomas Gsodam, Chefleute vom Hotel Alpenhof in Zauchensee, spendeten an das Rote Kreuz Salzburg mehr als 200 Decken und Polster. Die Bettwäsche findet in der Migrationsabteilung Verwendung. Herbert Wieser, stellvertretender Migrationsleiter, bedankte sich bei dem Hotelierspaar und sagte: "Diese Warenspende ist gerade jetzt im Winter eine unschätzbar große Hilfe für uns und die von uns betreuten geflüchteten Menschen."