Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren heute, Mittwoch, zum Geburtstag:

Alexander Maderegger (83), im Seniorenwohnhaus Köstendorf; Heide Voglstätter (77), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See; Gudrun Neuschler (76), Bewohnerin der Seniorenpension am Schlossberg, Salzburg.



Quelle: SN