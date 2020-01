Menschen, 13. Jänner

Geburten, Geburtstage, Spenden und Todesfälle rund um den heutigen Tag

Geburtstage

Josef Zauner, Zugsführer der Uniformierten Schützenkompanie Grödig und Mitglied des Seniorenbunds Grödig, feiert heute, Montag, seinen 85. Geburtstag.

Josef Strasser, Maurermeister i. R. aus Salzburg feiert heute seinen 80. Geburtstag.

P. Clement Temba CSSp MA, Mitglied des Priesterrats, priesterlicher Mitarbeiter in den Pfarren Maishofen und Viehhofen, vollendet heute, Montag, sein 65. Lebensjahr.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters:

Alexander Maderegger (82) im Seniorenwohnhaus Köstendorf; Heide Voglstätter (76), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See.

Spenden

"Spenden statt Schenken" lautet das Motto, unter dem der Salzburg-Standort von Kühne + Nagel wieder die Sonneninsel Seekirchen unterstützt hat. Hilde Ganitzer, Assistentin der Niederlassungsleitung des Transportunternehmens, durfte 1500 Euro an das Nachsorgezentrum für krebskranke Kinder und deren Angehörige übergeben.

Beim Gratis-Eislauf in der Eisarena im Volksgarten am 24. Dezember spendeten Eislauf-Fans 1058 Euro für die Kinderkrebshilfe. Hinzu kamen 852 Euro aus dem Schlittschuhverleih. Die Salzburger Sparkasse verdoppelte die Summe und rundete auf. Kürzlich konnte Dominik Steinbichler von der Salzburger Kinderkrebshilfe einen Scheck über 4000 Euro entgegennehmen.



Quelle: SN