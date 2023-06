Menschen, 13. Juni 2023

Geburten, Geburtstage, Auszeichnung und Todesfälle

Alfred Koch, ehemaliger Manager der Sportunion Salzburg, seit über sechs Jahrzehnten aktiver Sportler und Fitness-Übungsleiter, vollendet heute sein 80. Lebensjahr.

Johann Esterbauer, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Munderfing, feierte kürzlich seinen 75. Geburtstag.

Linde Oberhuemer, pensionierte Röntgenassistentin der Salk, begeht heute ihren 75. Geburtstag.

Ingrid Strobl, Mitglied des PVÖ, Ortsgruppe Elsbethen, feiert heute ihren 70. Geburtstag.

Als "Markt der kurzen Wege" gewann Tamsweg Silber beim 17. Europäischen Dorferneuerungspreis mit 21 Teilnehmern aus ebenso vielen Regionen und zwölf Staaten. Die Europäische Arge Landentwicklung und Dorferneuerung 2022 lobte den Preis unter dem Motto "Brücken bauen" aus. In einem mühevollen Prozess entwickelte sich in Tamsweg ein lebendiges Ortszentrum mit florierenden Handels-, Gewerbe- und Gastronomiebetrieben sowie einem umfangreichen sozialen und kulturellen Angebot. "Tamsweg ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie das gesellschaftliche Leben und Herausforderungen des Wandels mit institutionellen und gesellschaftlich gewachsenen Strukturen gemeistert werden können", schrieb die Jury in ihrem Bericht.