Menschen, 13. Juni

Geburtstage

Msgr. Georg Neureiter, Stadtpfarrer in Salzburg-Liefering i. R. und ehem. Pfarrer und Dechant in Tamsweg, feiert heute, Mittwoch, seinen 85. Geburtstag.

Weiters feiern heute Geburtstag: Philomena Zöchling (71), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See;

Hannelore Windhofer (57), Mitglied des Pensionistenverbands Stadt Salzburg.





Wechsel

Präsidentenwechsel im Lions Club Mittersill: Der scheidende Präsident Kurt Lechner (rechts) bedankte sich für das abgelaufene Clubjahr und die große Unterstützung. Franz Koidl (links) übernimmt die Präsidentschaft für das neue Lions-Jahr.



(SN)