Menschen, 13. März

Geburten, Geburtstage, Jubiläum, Verleihung und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

Ernst Spann aus Stuttgart, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Elsbethen, feiert heute, Mittwoch, seinen 80. Geburtstag.

Mathilde Lindner, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, vollendet heute ihr 70. Lebensjahr.

Domkapitular Lic. iur. can. Dr. Johann Reißmeier, Domkustos, Gerichtsvikar, feiert heute seinen 60. Geburtstag.

Alois Wilhelm, Betriebsratsvorsitzender der Firma Unito Versand GmbH, wohnhaft in Henndorf am Wallersee, feiert heute seinen 60. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner: Rosemarie Elixhauser (82), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig; Elisabeth Frenkenberger (79), Viktoria Schäfer (79), beide Mitglieder des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang.

Jubiläum

Bei bester Gesundheit feiert heute die eiserne Hochzeit das Ehepaar Hildegard und Kurt Kreidl aus Bischofshofen.

Verleihung

Bernadett Fuchs und Rebecca Resch erhielten gestern, Dienstag, ihre Bestellungsdekrete als Lebensmittelinspektorinnen. Landeshauptmann Wilfried Haslauer überreichte die Dekrete.

Quelle: SN