Menschen, 13. November

Geburtstage

Amtsdirektor i. R. Josef Wohlmacher, Postvorstand des Postamts Bad Gastein, langjähriges Mitglied des Skiclubs Bad Gastein, feiert heute, Mittwoch, seinen 95. Geburtstag.

Dr. Christopher Kartnig, Oberarzt in der Universitätsklinik für Psychiatrie u. Psychotherapie, Christian-Doppler-Klinik, vollendet heute sein 60. Lebensjahr.

Weiters: Johann Hirnsperger (82), Ebenau.

Auszeichnung

Salzburgs Bürgermeister Harry Preuner (rechts, Bild: SN/Stadt Salzburg/Doris Wild) überreichte am Freitag Chefinspektor a. D. Wolfgang Ebner (links) das Stadtsiegel in Silber. Nach Stationen u. a. in den Wachzimmern Lehen und Rathaus erfolgte 2003 seine Ernennung zum ersten Wachkommandanten der motorisierten Verkehrsgruppe. 2007 rückte er zum Fachbereichsleiter des Verkehrsreferats auf. Am 30. September 2019 wechselte Wolfgang Ebner in den Ruhestand.

Quelle: SN