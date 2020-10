Menschen, 13. Oktober 2020

Geburten, Geburtstage, Jubiläum und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

Geburtstage

Franz Kronberger aus Schleedorf vollendet heute sein 90. Lebensjahr.

Anna Genser, Mitglied des Seniorenbunds Zell am See, feierte kürzlich ihren 90. Geburtstag.

Anton Schlick in St. Michael-Unterweißburg feierte kürzlich seinen 80. Geburtstag.

Horst Wallinger (65); Manuela Buchschartner (60), beide Mitglieder des PVÖ Stadt Salzburg, Ortsgruppe Riedenburg.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Paula Reisinger (94) aus Puch; Kurt Bratka (80) aus Salzburg.

Jubiläum

Ihre goldene Hochzeit feierten kürzlich Gerti und Helmut Osterrieder in St. Michael.



Quelle: SN