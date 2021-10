Menschen, 13. Oktober 2021

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Willkommen

SN-Lokalredakteurin Karin Portenkirchner hat am Montag um 23.45 Uhr im Landeskrankenhaus ihre zweite Tochter bekommen. Franziska ist 53 Zentimeter groß und wiegt 3660 Gramm. Mutter und Kind sind wohlauf. Wir gratulieren herzlich und wünschen der Familie das Allerbeste!

Geburtstage

Paula Reisinger aus Puch feiert heute, Mittwoch, ihren 95. Geburtstag.

Katharina Steger, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, vollendet heute ihr 70. Lebensjahr.

Anton Hofstätter, Austragbauer vom Schönbauer aus Puch bei Hallein, feiert heute seinen 70. Geburtstag.

Helga Rauter aus St. Michael feierte kürzlich ihren 80. Geburtstag.

Ehrung

Seit mehr als 20 Jahren steht Direktor Andreas Gutenthaler an der Spitze des Katholischen Bildungswerkes in der Erzdiözese Salzburg. Jetzt wurde ihm das Große Verdienstzeichen des Landes Salzburg verliehen. Landesrat Josef Schwaiger in seiner Laudatio: "Unter der Leitung von Andreas Gutenthaler hat sich das Katholische Bildungswerk zu einem der größten Anbieter für Erwachsenenbildung im Land Salzburg entwickelt." Gutenthaler betonte: "Die Anerkennung des Landes Salzburg gebührt nicht nur mir, sondern ist eine große Wertschätzung für alle Begeisterten, die unser Verständnis von Katholischer Erwachsenenbildung leben." Zu den ersten Gratulanten zählte Andreas Seidl, ehrenamtlicher Vorstandsvorsitzender im Katholischen Bildungswerk.