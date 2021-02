Menschen, 13. und 14. Februar 2021

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburtstage

SAMSTAG

Theresia Bayer, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig, vollendet heute, Samstag, ihr 80. Lebensjahr.

Brigitte Schmidbauer aus Göming feiert heute ihren 65. Geburtstag.

SONNTAG

Siegfried Hofer, Obmann der Kameradschaft FM-Radetzky, begeht am Valentinstag seinen 80. Geburtstag.

Roswitha Gangl, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, feiert am Sonntag ihren 80. Geburtstag.

Josef Lettner, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Göming, feiert am Sonntag seinen 80. Geburtstag.

Die SN gratulieren weiters: Maria Helminger (91), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Grödig; Walter Harbacek (76), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See.



