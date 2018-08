Menschen, 14./15. August

Geburten, Geburtstage und Todesfälle rund um Dienstag und Mittwoch

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

Johann Reindl, Obmann der Raiffeisenbank Köstendorf-Neumarkt- Schleedorf, feierte gestern, Montag, seinen 50. Geburtstag.

DIENSTAG

Wilhelm Bayer, Salzburg, Mitglied des Pensionistenverbandes, feiert heute, Dienstag, seinen 85. Geburtstag.

Christiana Bendl, Mitglied des Seniorenbunds Hallwang, vollendet heute ihr 80. Lebensjahr.

Ferner feiert heute Geburtstag: Monika Weiß (72), Grödig.

MITTWOCH

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren am Mittwoch: Maria Straubinger (82), Seniorenwohnhaus Köstendorf; Maria Lehner (79), Fritz Neubacher (79), beide Mitglieder des Seniorenbunds Hallwang.

Walburga Fernsebner (Bild: SN/Franz Mayr) aus Lofer feiert am Mittwoch ihren 95. Geburtstag. Die Jubilarin bewirtschaftete mit ihrem Mann Stefan das Unteregg-Gut in Scheffsnoth.

Meinrad Rieger in Schwarzindien bei Mondsee, Postbeamter i. R., Tourenführer und Wegwart des ÖAV Mondsee, vollendet am Mittwoch sein 80. Lebensjahr. Für seine Verdienste wurde Rieger vielfach ausgezeichnet.



Quelle: SN