Menschen, 14./15. August

Geburtstage

MITTWOCH

Maria Stadler, Pensionistin und ehemalige ADEG-Angestellte, feiert heute Mittwoch, im Seniorenzentrum Bergheim, ihren 93. Geburtstag.

Herta Brunnauer, Seniorchefin vom "Langwieswirt" in Bad Vigaun, feierte kürzlich ihren 80. Geburtstag.

Hedwig Mailänder, Seniorchefin vom "Kellerbauer" in Bad Vigaun, feierte vor Kurzem ihren 80. Geburtstag.

Weiters gratulieren die "Salzburger Nachrichten" zum Geburtstag am Mittwoch: Monika Weiß (73), Mitglied des Pensionistenverbandes/OG Grödig.

Erwin Knauseder aus Salzburg feiert heute, Mittwoch, seinen 60. Geburtstag.

Jubiläen

Ilse und Franz Fahrnik feiern heute, Mittwoch, in Saalfelden das Fest der diamantenen Hochzeit.



DONNERSTAG

Der ehemalige SAK-Spieler Kurt Hofer, Salzburg, feiert morgen, Donnerstag, seinen 85. Geburtstag.

Die "SN" gratulieren am Donnerstag: Josef Ebner (84), Seniorenhaus Antonius, Hallwang; Maria Straubinger (83), Seniorenwohnhaus Köstendorf; Maria Lehner (80) und Fritz Neubacher (80), beide Mitglieder des Seniorenbunds, OG Hallwang.

Jubiläen

Gerhard und Christiane Diensthuber feiern morgen, Donnerstag, die goldene Hochzeit. (15. August 1969 am Gnadenaltar in der Basilika Mariazell) und Gedenken ihren Eltern-Schwiegereltern Hans und Hildegard Diensthuber zu deren 100. Hochzeitstag. (15. August 1919 am Gnadenaltar in der Basilika Mariazell).



Quelle: SN