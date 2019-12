Menschen, 14./15. Dezember

Geburten, Geburtstag, Jubiläum, Sponsionen und Todesfälle

Jubiläen

Manuela Klampfer feiert heute ihr 30-Jahr-Mitarbeiterjubiläum bei Reed Messe Slazburg GesmbH.

Geburtstage

SAMSTAG

Anton Leswell, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Hof bei Salzburg, vollendet heute sein 85. Lebensjahr.

Rosi Haslinger feiert heute, Samstag, in Bramberg ihren 80. Geburtstag.

Edmund Voggenberger, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Göming, vollendet heute sein 80. Lebensjahr.

Ihren 75. Geburtstag feiert heute Edith Feldhütter, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Elsbethen.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner: Josef Rehrl (88), Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang; Josef Schönegger (87), Bad Hofgastein-Breitenberg; Marlies Wölfler (61), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Hof bei Salzburg.

SONNTAG

Helmut Reichholf aus St. Veit im Pongau feiert am Sonntag seinen 80. Geburtstag.

Theresia Schwab, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Schleedorf, vollendet am Sonntag ihr 80. Lebensjahr.

Ihren 75. Geburtstag feiert am Sonntag Erna Thalmayr, Mitglied des Seniorenbunds Schleedorf.

Johann Scharber, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Schleedorf, feiert am Sonntag seinen 65. Geburtstag.

Weiters haben am Sonntag Geburtstag: Johann Lafenthaler (88), Wiesenhof, Bad Gastein; Franz Pabinger (88), Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Göming; Johanna Trausinger (81), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig.

Sponsionen

Thomas Mösl (BSc) aus Seekirchen/Kraiham hat nach Studienaufenthalten am Max-Planck-Institut in München und an der Universität Berkeley (Kalifornien/USA) am 10. Dezember an der Technischen Universität Graz sein Masterstudium (MSc) - Advanced Materials Science - mit ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossen. Ihm wurde der Titel "Diplom Ingenieur (DI)" verliehen.

Thomas Jesner aus Lessach hat vor Kurzem den Universitätslehrgang "MBA in Financial Management Competences" der Donau-Universität Krems mit dem akademischen Grad "Master of Business Administration" (MBA) abgeschlossen.

An der Universität Innsbruck feiern heute, Samstag, ihren Studienabschluss zum/zur:

Mag. iur.: Sandra Mariacher, Leogang; Robert Ofensberger, St. Johann im Pongau.

Mag. rer. soc. oec.: Maja Piljanovic, Zell am See.

BSc: Elisabeth Essl, Mondsee.

Mag. pharm.: Patricia Kendler, Faistenau.

Mag. rer. nat.: Christian Nadegger, Schwarzach im Pongau.

