Menschen, 14./15. März

Geburten, Geburtstage, Wahl und Todesfälle

Geburtstage

SAMSTAG

AR Hildegard Novotny aus der Stadt Salzburg feiert heute ihren 97. Geburtstag.

Hans Kosmac, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, vollendet heute sein 60. Lebensjahr.

SONNTAG

Franz Ziegler, Korporal der Uniformierten Schützenkompanie Grödig, vollendet am Sonntag sein 60. Lebensjahr.

Gerhard Juen, Mitglied des Pensionistenverbands, OG Zell am See, wird am Sonntag 60 Jahre alt.

Dr. Petar Markovic, Oberarzt an der UK für Psychiatrie und Psychotherapie, Christian-Doppler-Klinik, feiert am Sonntag seinen 60. Geburtstag.

Die SN gratulieren weiters: Willibald Laussegger (89), Bischofshofen; Franz Azetmüller (76), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig; Gertrude D'Ambros (68), Mitglied des PV, OG Zell am See.

Wahl

Bei der kürzlich abgehaltenen Jahreshauptversammlung der Pfadfinder-Gilde Salzburg Maxglan wurde folgender Gildenrat (Vereinsvorstand) gewählt:

Gildemeister: Dipl.-Ing. Fritz Ortner; Stellvertreter: Michael Monz; Programm: Artur Grabner; Kassier: Harald Schmid; Schriftführerin: Renate Jährig; Kontakt zur Gruppe: Dipl.-Ing. Gottfried Haiml; Gildenräte: Eva Fuchs, Lisa Hilzensauer, Peter Lindenthaler.

