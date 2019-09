Menschen, 14./15. September

Geburten, Geburtstage und Todesfälle rund um das Wochenende

Geburtstage

Dir. Walter Kopp feierte am Dienstag seinen 90. Geburtstag. Der Jubilar wurde im Sudetenland geboren und zog 1961 nach Salzburg, wo er als Direktor der D.A.S. Rechtsschutzversicherung in den Ruhestand ging.

SAMSTAG

Robert Hutterer aus Salzburg-Liefering feiert heute, Samstag, seinen 80. Geburtstag.

Dr. Richard Suitner, Bewohner des Herz-Jesu-Heims, Salzburg, vollendet heute sein 75. Lebensjahr.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Elisabeth Brandmüller (97), Seniorenheim Farmach; Elfriede Karl (86), Rupert Berer (72), beide Mitglieder des Pensionistenverbands, OG Grödig; Hildegard Emsenhuber (67), ehrenamtliche Klubleiterin der Sbg. Volkshilfe Hallein.

SONNTAG

Viktoria Leo, Mitglied des Pensionistenverbands, OG Zell am See, wird am Sonntag 70 Jahre alt.

Hermann Sams, langj. Obmann der Liedertafel Strobl, feiert am Sonntag den 70. Geburtstag.

Ferner feiern am Sonntag Geburtstag: Hildegard Brunnauer (81), Erika Illinger (77), beide Mitglieder des Pensionistenverbands, OG Grödig; Walter Gruber (72), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Zell am See;

Silvia Martina Wöss (66), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Grödig; Mag. Hilde Eisl (64), Vorstandsmitglied der Volkshilfe Salzburg.



