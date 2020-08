Menschen, 14., 15. und 16. August 2020

Geburten, Geburtstage, Jubiläum, Auszeichnung und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

FREITAG

Helga Maier aus Filzmoos feiert heute, Freitag, ihren 80. Geburtstag.

Paula Gmeiner, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Berndorf, vollendet heute ihr 70. Lebensjahr.

Petra Schwaiger aus Werfen feiert heute ihren 60. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner: Wilhelm Bayer (87), Salzburg; Monika Weiß (74), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Grödig.

SAMSTAG

Josef Ebner, Bewohner des Seniorenhauses Antonius, Hallwang, vollendet am Samstag sein 85. Lebensjahr.

Katharina Finsterer aus Anif/Rif feiert am Samstag ihren 85. Geburtstag.

Eva Fuchs, Mitglied im Vorstand der Pfadfinder-Gilde Maxglan, feiert am Samstag ihren 70. Geburtstag. Die Jubilarin war in ihrer Jugend als Wölflingsleiterin der Pfadfindergruppe Maxglan aktiv.

Weiters feiern am Samstag Geburtstag: Friederike Brüstle (93), Bewohnerin der Seniorenpension am Schlossberg, Salzburg; Maria Straubinger (84) im Seniorenwohnhaus Köstendorf; Maria Lehner (81) im Seniorenhaus Antonius, Hallwang.

SONNTAG

Gertraud Hipf, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig, vollendet am Sonntag ihr 70. Lebensjahr.

Am Sonntag feiern weiters ihren Geburtstag: Ruzica Wierer (74), Sonja Katzinger (66), beide Mitglieder des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See.

Jubiläum

Dana und Werner Steiner, Salzburg-Liefering, feiern heute, Freitag, ihren 50. Hochzeitstag.

Auszeichnung

Nach 33 Jahren als Parkgaragen-Geschäftsführer verabschiedete sich Hofrat Dipl.-Ing. Alfred Denk mit Anfang August in den Ruhestand. Bürgermeister Harald Preuner überreichte ihm am Mittwoch als Dank für das langjährige Engagement das Stadtsiegel in Silber.



Quelle: SN