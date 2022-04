Menschen, 14. April 2022

Geburten, Geburtstage, Spende und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

Ferdinand Holzer, Eugendorf, feiert heute seinen 75. Geburtstag.

Der Salzburger Weihbischof Hansjörg Hofer feiert heute seinen 70. Geburtstag. Nach seiner Priesterweihe am 29. Juni 1976 ernannte ihn Erzbischof Karl Berg zu seinem Privatsekretär. Mit 32 Jahren wurde der Tiroler der jüngste Pfarrer der Erzdiözese in Mittersill. Von 2006 bis zur Bischofsweihe war Hansjörg Hofer Generalvikar der Erzdiözese. Papst Franziskus ernannte Hofer am 31. Mai 2017 zum Titularbischof von Abziri im heutigen Nordafrika und Weihbischof von Salzburg.

Am 12. April 1917 geboren ist Anna Lucci aus Tamsweg, sie feierte also ihren 105. Geburtstag im Eugen-Bruning-Haus in Mauterndorf.

Spende

Der Rotaract Club Salzburg (Jugendorganisation der Rotary Clubs Salzburg) hat am vergangenen Samstag seine "Kauf Eins Mehr"-Aktion im Europark vor dem Interspar durchgeführt. Die Supermarktkunden wurden gebeten, einen Artikel mehr zu kaufen und diesen zu spenden. Zwölf prall gefüllte Einkaufswagen und rund 200 Euro Geldspenden sind zusammengekommen. Die Lebensmittel und Hygieneartikel wurden an die Salzburger Wärmestube und an meinzuhaus.at für bedürftige Salzburger/-innen weitergereicht.