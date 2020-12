Menschen, 14. Dezember 2020

Geburten, Geburtstage, Spenden und Todesfälle

Geburtstage

OSR Maria Muß, ehemalige Lehrerin (ab 1949 an der damaligen Bundeslehranstalt für Frauenberufe in Salzburg am Rudolfskai und in der Folge ab 1958 an der ehemaligen HBLWF, Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Frauenberufe, "Annahof" Salzburg, bis 1982), feiert heute in angemessener Gesundheit ihren 100. Geburtstag.

Vzlt i. R. Rupert Mandl, langjähriges verdienstvolles Mitglied des Artilleristenbunds Salzburg, feiert heute, Montag, seinen 85. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Josef Rehrl (89), Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang; Edmund Voggenberger (81), Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Göming; Marliese Wölfler (62), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Hof.

Spenden

Der Adventmarkt in St. Leonhard bei Grödig kann heuer - erstmals seit 47 Jahren - nicht stattfinden. Die Lebenshilfe Salzburg, die jedes Jahr den Reinerlös erhält, müsste demnach mit einem Ausfall von rund 90.000 Euro zurechtkommen. Für das Unternehmen Leube ist dies ein Grund mehr, dieses Jahr mit einer erhöhten Spendensumme einzuspringen und hofft dabei auf Vorbildwirkung. "Wir möchten in einer besonderen Zeit ein besonderes Zeichen setzen und spenden diesmal 10.000 Euro", erklärte Prokurist Norbert Schaumburger. Lebenshilfe-Präsident Michael Russ dankte für die großzügige Unterstützung.

Die Corona-Krise und der neuerliche Lockdown treffen vor allem Alleinerzieherinnen hart. Die Anfragen bei der Caritas sind in den letzten zwei Monate massiv gestiegen. Miele Österreich hilft in Salzburg mit einer Spende von 5000 Euro. Geschäftsführerin Sandra Kolleth übergab vor Kurzem den Spendenscheck an Caritas-Direktor Johannes Dines.

Der Spielgeräte-Hersteller Fritz Friedrich unterstützt die Sonneninsel Seekirchen, das Nachsorgezentrum für an Krebs erkrankte Kinder, mit einer Spende in Höhe von 2000 Euro. "Wir möchten etwas zurückgeben und ein Hilfsprojekt für Kinder unterstützen", sagte Geschäftsführer Andreas Pöcksteiner bei der Scheckübergabe an Thomas Janik, den Geschäftsführer der Sonneninsel.

Der Verein Alpin Team Austria sammelt Höhenmeter für den guten Zweck, etwa für Personen oder Familien, die einen Schicksalsschlag erleiden mussten. Finanziert wird diese Aktion aus Spendengeldern und Mitgliedsbeiträgen. In diesem Jahr können zwei Mal 1775 Euro gespendet werden. Die Beträge gehen jeweils an eine Familie in Wagrain und in Hüttschlag.

Mit der Aktion "Kauf eins mehr - schenk eins her" lädt das ZiB Shopping seine Besucherinnen und Besucher ein, Menschen in Not zu unterstützen. Ausgewählte Shops stellen im Kassenbereich Regale mit Spendenprodukten bereit. Die Aktion läuft bis 23. Dezember und kommt dem Vinzibus Salzburg sowie der Salzburger Wärmestube zugute.



