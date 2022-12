Menschen, 14. Dezember 2022

Geburten, Geburtstage, Jubiläum, Wechsel und Todesfälle

Geburtstage

Josef Rehrl, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, vollendet heute sein 91. Lebensjahr.

Otto Furthner, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Berndorf, feiert heute seinen 90. Geburtstag.

Erwin Weilharter, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Schleedorf, feiert heute, Mittwoch, seinen 65. Geburtstag.

Jubiläen

Kürzlich feierten Selma und Helmut Auer aus Wals-Siezenheim (Ortsteil Schweizersiedlung) das Jubiläum der diamantenen Hochzeit.

Wechsel

Der Physiker Franz Daschil (72) legt die Obmannschaft bei der Plattform gegen Atomgefahren (PLAGE) nach zwei Jahren zurück - wie angekündigt. Ihm folgt Peter Machart (45) nach. Machart ist in Salzburg als AHS-Lehrer für Biologie und Geografie sowie an der Pädagogischen Hochschule Salzburg und im "Cluster Mitte" in der Lehramtsausbildung für Biologie und Umweltkunde, Ernährung und Haushalt und Primarstufenpädagogik tätig. Er ist seit seiner Jugendzeit bei der PLAGE aktiv. "Im Zuge der Klimakrise wird Atomenergie gerne als Energielösungsweg präsentiert - wie in den 1960er- und 70er-Jahren. Diese Technologie ist dafür aber viel zu teuer, langsam und schwerfällig. Sie kann den erwarteten Ansprüchen keinesfalls gerecht werden."