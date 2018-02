Menschen, 14. Februar

Geburten, Geburtstage, Sponsionen und Todesfälle rund um den heutigen Tag

Geburtstage

Franz Windhofer, Zollwachebeamter i. R., Salzburg, feiert heute seinen 94. Geburtstag.

DSA Mag. Dr. Karl Wilhelmstätter, FH-Professor i. R., vollendet heute, Mittwoch, sein 70. Lebensjahr.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner: Maria Helminger (88), Grödig; Walter Harbacek (73), Andrea Wimmer (56), beide Mitglieder des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See.

In Hallein feierte vor Kurzem Edelwald Lenz seinen 90. Geburtstag.

Anna Lienbacher und Magdalena Lehner, beide aus Hallein, feierten kürzlich die Vollendung ihres 80. Lebensjahrs.





Sponsionen

An der Universität Salzburg spondierten vor Kurzem zum/zur:

Naturwissenschaften:

Mag. rer. nat.: Sundhya Maria Weber, Iselberg; Fridolin Einböck, Wals; Kathleen Diewald, St. Martin am Tennengebirge.

MSc-Studium: Michael Stefan Kohlberger BSc, Pucking; Philip Steiner BSc, St. Johann im Pongau; Manuel Haider BSc, St. Wolfgang; Magdalena Claudia Diemling BSc, Salzburg.



(SN)