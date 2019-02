Menschen, 14. Februar

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Franz Windhofer, Zollwachebeamter i. R., feiert heute im Seniorenwohnheim Hellbrunner Straße in Salzburg seinen 95. Geburtstag.

Matthias Költringer sen. aus Mattsee vollendet heute sein 90. Lebensjahr.

Dietmar Gürtler, ehemals Präsident des Tanzsportclubs Blau-Gold Salzburg und des Landesverbands für Tanzsport, feiert heute, Donnerstag, seinen 85. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Maria Helminger (89), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig; Walter Harbacek (74), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See.



