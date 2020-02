Menschen, 14. Februar

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburtstage

Maria Helminger, Grödig, vollendet heute, Freitag, ihr 90. Lebensjahr.

Walter Harbacek, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, feiert heute seinen 75. Geburtstag.

In Seeham feiert heute Berta Waltran die Vollendung ihres 75. Lebensjahrs.

Georg Steinbacher, Bauer vom Postwirt in St. Martin am Tennengebire und Wirt vom Postwirt i. R., feiert heute, Freitag, seinen 70. Geburtstag. Der Jubilar ist langjähriger Obmann des Salzburger Noriker Pferdezuchtvereins, Gebiet 14, sowie langjähriger Vorsitzender des Aufsichtsrats des Landesverbands des Salzburger Noriker Pferdezuchtvereins i. R. und Mitglied der Trachtenmusikkapelle St. Martin am Tennengebirge.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Evelyn Nölli (96) im Herz-Jesu-Heim, Salzburg.



Quelle: SN