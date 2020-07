Menschen, 14. Juli 2020

Geburten, Geburtstage, Blutspende und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

Geburtstage

Maria Wimmer, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Stadt Salzburg, Riedenburg, begeht heute ihren 90. Geburtstag.

Hilde Brunauer, geb. Eigenstuhler, aus Oberalm, langjährige Mitarbeiterin vom Marmorwerk Kiefer in Oberalm, feiert heute ihren 80. Geburtstag.

Konrad Reitsamer, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Göming, vollendet heute sein 70. Lebensjahr.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters:

Johanna Steinbacher (78), Elisabeth Weissenbacher (61), beide Mitglieder des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig.

Blutspende

Mit dem jährlichen Blutspendetag unterstützt das Medizintechnikunternehmen W&H bei der medizinischen Versorgung im Bundesland Salzburg. Am 30. Juni war es wieder so weit: 61 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter krempelten in Bürmoos die Ärmel hoch. Mit ihrer Blutspende leisten sie eine wertvollen Beitrag für unser Gesundheitssystem.

Im Bild (v. l.).: KommRat DI Peter Malata (W&H-Geschäftsführer), Mag. Daniela Malata (Mitglied der W&H-Geschäftsleitung), Yvonne Probst (Blutspendedienst RK Salzburg), Martin Rausch (W&H) und Julia Lenzbauer (W&H).



Quelle: SN