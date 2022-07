Menschen, 14. Juli 2022

Geburten, Geburtstage, Weihejubilare, Spende und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

www.sn.at/baby

www.sn.at/trauer

Geburtstage

Maria Ofner aus Stuhlfelden feiert heute ihren 90. Geburtstag.

Dr. Erich Thell, ehemals Bezirksrettungskommandant des Roten Kreuzes Lungau, feiert heute seinen 80. Geburtstag. Von 2004 bis 2007 war Dr. Thell Lungauer Bezirksrettungskommandant, davor zwei Jahrzehnte Abteilungskommandant von Tamsweg. Seit dem Jahr 2011 leitet er die Team-Österreich-Tafel sowie bis 2019 den Besuchsdienst im Lungau.



Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters:

Willi Schols (80), Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang.

Franz Wintersteller aus Henndorf, seit Jahrzehnten Funktionär der örtlichen Feuerwehr, vollendet heute sein 60. Lebensjahr.

Gerhard Grössinger aus Henndorf feiert heute seinen 65. Geburtstag.

Hubert Gastager, Ehrenmitglied der Feuerwehr Henndorf, feiert heute seinen

75. Geburtstag.



Weihejubilare

Das 65-Jahre-Priesterjubiläum feiern heute: KR Johann Kaufmann, Dechant im Ruhestand, Kirchenrektor in der Filialkirche Weitau; OStR Msgr. Franz Krispler, Seelsorger im Ruhestand der BHAK I Salzburg und der Gehörlosenseelsorge.

Spende

Das Zeller Familienunternehmen Hagleitner spendet seit Jahren an die Salzburger Kinderkrebshilfe. Stefanie Hagleitner, Leiterin des Produktmanagements der Hagleitner Hygiene International GmbH, übergab kürzlich in Zell am See einen Spendenscheck über 5000 Euro an die Obfrau der Salzburger Kinderkrebshilfe, Heide Janik.