Menschen, 14. Juni 2021

Geburten, Geburtstage und Todesfälle rund um den heutigen Tag

Geburtstage

KR Karl Lettner ehem. Innungsmeister und Gremialvorsteher des Salzburger Fotohandels und Gemeinderat in Neumarkt am Wallersee, feiert heute seinen 92. Geburtstag.

Brigitte Huber, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig, vollendet heute ihr 71. Lebensjahr.

Johann Wallinger, Korporal der Uniformierten Schützenkompanie Grödig, feiert heute seinen 65. Geburtstag.

Brigitte Blanc, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, feiert heute ihren 60. Geburtstag.