Menschen, 14. Juni 2022

Geburtstag

Der langjährige Gremialobmann des Salzburger Fotohandels und ehemalige Gemeinderat in Neumarkt am Wallersee, Komm.-Rat Karl Lettner, feiert heute in Neumarkt die Vollendung seines 93. Lebensjahrs.

Auszeichnung

In der Erzdiözese Salzburg wurden kürzlich verdiente ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem Ehrenzeichen des Rupert- und Virgil-Verdienstordens in Silber ausgezeichnet: Johanna Gögele (Pfarre Saalfelden), Rupert Lehenauer (Pfarre Bad Vigaun), Walter Windhofer (Pfarre Abtenau) sowie Magdalena Hirscher und Rudolf Wintersteller (beide Pfarre Rußbach).