Menschen, 14. Juni 2023

Geburten, Geburtstag, Lions Club und Todesfälle

Geburtstag

Ingo Rickl, Ehrenpräsident des Vereines der Salzburger in Wien, feiert heute seinen 85. Geburtstag.

Lions Club

Nach einem ereignisreichen und äußerst erfolgreichen Clubjahr übergab Gebhard Neumayr, Gebietsbauleiter der Wildbach- und Lawinenverbauung Pinzgau, die Funktion als Präsident der Lions Saalfelden an seinen Nachfolger Land- und Forstwirt Josef Stöckl, Oberhaslingbauer in Saalfelden. Im abgelaufenen Clubjahr wurden 30.000 Euro an unschuldig in Not geratene Menschen aus der Region gespendet - in insgesamt 30 Fällen. Basis dafür war ein äußerst erfolgreicher Adventmarkt, dessen Einnahmen bei 52.000 Euro lagen. Es war das beste Ergebnis in der über 40-jährigen Clubgeschichte.

Mit einer Gedenkminute wurde Ernst Oberaigner gewürdigt. Das engagierte Gründungsmitglied verstarb vor wenigen Wochen.