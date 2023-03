Menschen, 14. März 2023

Geburten, Auszeichnung, Sponsionen und Todesfälle

Auszeichnung

Mag. theol. Max Luger erhielt am Freitag aus den Händen von Salzburgs Bürgermeister Harald Preuner das Stadtsiegel in Silber für sein großes soziales Engagement. Der ehemalige Pastoralassistent konnte in neun Jahren in seinem "Fair Share"-Container am Mirabellplatz 560.000 Euro sammeln und weitergeben. Nach einem Überfall auf ihn im vergangenen Dezember mit Körperverletzung nahm das Erfolgsprojekt ein tragisches Ende.

Akademische Feier

An der Medizinischen Universität Innsbruck feierten am Samstag ihren Abschluss zum Dr. med. univ. (Humanmedizin): Nikolina Ban (Salzburg), Marlene Empl (Saalfelden), Lukas Fink (Salzburg), Alexander Hettegger (Bruck), Maximilian Schmalzl (Zell am See), Elena Katharina Straßgschwandtner (Dorfbeuern) und Michael Trinker (Salzburg).

Sponsionen

Thomas Neumayr aus Saalfelden spondierte an der TU Graz zum Dipl.-Ing.

Christoph Neumayr, BSc aus Saalfelden hat an der TU Graz das Studium "Information and Computer Engineering" abgeschlossen und wurde zum Dipl.-Ing. spondiert.