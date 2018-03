Menschen, 14. März

Geburten, Geburtstage und Todesfälle rund um den heutigen Tag

Geburtstage

Josef Bachauer in Hallein feierte gestern, Dienstag, seinen 90. Geburtstag. Der gebürtige Bad Ischler übernahm 1957 ein Friseurgeschäft am Unteren Markt, das er bis zu seinem 85. Geburtstag selbst führte. Der Jubilar ist Kontrollor beim Ast-Club Hallein.

Amtsrat Hildegard Novotny, Salzburg, wird heute, Mittwoch, 95 Jahre alt.

Kam. Wolfgang Eckerl, langjähriges Mitglied des Artilleristenbundes Salzburg, vollendet heute sein 85. Lebensjahr.

Wolfgang Seeleitner, Mitarbeiter in der Universitätsklinik für Geriatrie, Christian-Doppler-Klinik, feiert heute seinen 55. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Magdalena Riedl (92), Ingrid Hagenhofer (68), beide Mitglieder des Pensionistenverbands Stadt Salzburg.







(SN)