Menschen, 14. März

Geburtstage

Rosa Fötschl vollendete kürzlich im Dr.-Eugen-Bruning-Haus in Mauterndorf ihr 95. Lebensjahr.

Ihren 95. Geburtstag feiert heute Josefine Pritz in St. Michael. Die rüstige Jubilarin lebt noch selbstständig mit ihrem Lebenspartner in ihrem Zuhause.

Robert Sander, Aufsichtsrat der Pfadfindergruppe Mülln, vollendet heute sein 60. Lebensjahr.

Weiters feiert heute Geburtstag: Ingrid Hagenhofer (69), Mitglied des Pensionistenverbands Stadt Salzburg.

Jubiläum

Ihre diamantene Hochzeit (60 Ehejahre) feierten Maria und Hermann Lechner in Tamsweg.

Spenden

Die Pfarrgemeinden und Tourismusverbände von Neumarkt, Köstendorf, Henndorf und Seekirchen luden im September zur Teilnahme an der Wallersee-Wallfahrt. 120 Pilgerinnen und Pilger machten sich auf den Weg und sammelten dabei 1800 Euro für einen guten Zweck. Der Betrag kam dieses Mal dem Verein Rolling Home in Seekirchen für junge Menschen im Rollstuhl zugute.

Der Chor Viva la musica Salzburg widmet jedes Jahr den Reingewinn des Gnigler Adventsingens einer sozialen Einrichtung. Vor Kurzem erfolgte die Übergabe der Spende von 1000 Euro aus dem letzten Adventsingen an den Verein Initiative Autismus.



Quelle: SN