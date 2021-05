Menschen, 14. Mai 2021

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburtstage

Christian Röck, Bewohner des Seniorenheims Wals-Siezenheim, feiert heute, Freitag, seinen 90. Geburtstag.

Friederike Meindl, Mitglied des Pensionistenverbands, OG Elsbethen, vollendet heute ihr 80. Lebensjahr.

Konrad Weissenbacher, ebenfalls Mitglied des Pensionistenverbandes, OG Elsbethen, feiert heute seinen 75. Geburtstag. Margit Kaltenhuber, Bewohnerin der Seniorenpension am Schlossberg, Salzburg, feiert heute ihren 70. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Grete Friedl (73), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Hof; Eva Berger (68), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Zell am See.