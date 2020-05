Menschen, 14. Mai

Geburten, Geburstage, Spende und Todesfälle

Geburtstage

Anna Schwaighofer, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Elsbethen, feierte kürzlich ihren 91. Geburtstag.

Rosa Thaler, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Elsbethen, vollendete kürzlich ihr 90. Lebensjahr.

Dr. Eduard Schöpfer, Ehrenpräsident des Landesverbandes Salzburg der Sportunion, feiert heute in Salzburg seinen 85. Geburtstag.

Bertha Lepitsch, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Elsbethen, vollendete kürzlich ihr 80. Lebensjahr.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters:

Grete Friedl (72), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Hof; Margit Kaltenhuber (69),Bewohnerin der Seniorenpension am Schlossberg, Salzburg; Eva Berger (67), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See.





Spende

"10.000 Euro für unsere Rotkreuz-Helden." Unter dem Motto spendete Raiffeisen Salzburg den Betrag an das Rote Kreuz. RVS-Generaldirektor Heinz Konrad: "Mit der Spende wollen wir uns bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Roten Kreuzes für ihren unermüdlichen Einsatz in dieser außergewöhnlichen Situation bedanken." Landesrettungskommandant Anton Holzer: "Das Rote Kreuz hilft allen Menschen in Not. Mit der Spende von Raiffeisen können wir nun noch effizienter helfen." Raiffeisen spendete dem Roten Kreuz darüber hinaus 500 Regen-Ponchos, die den Helfern als Schutzkleidung bei ihrer Tätigkeit in Seniorenheimen dienen werden. Übergeben werden die Ponchos von den Leitern des RVS-Corona-Einsatzstabes, Josef Lidicky und Michael Hinterhofer.



