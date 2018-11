Menschen, 14. November

Geburten, Geburtstage, Sponsionen und Todesfälle rund um den heutigen Tag

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

Maria Kriechhammer, Mitglied des Seniorenbundes, feiert heute in Schleedorf ihren 85. Geburtstag.

Juliana Moser, Mitglied des Pensionistenverbandes, Ortsgruppe Zell am See, vollendet heute ihr 75. Lebensjahr.

Die SN gratulieren weiters: Ottilie Hödlmoser (73), Mitglied des Pensionistenverbandes, OG Hof bei Salzburg.

Sponsionen

An der Universität Salzburg spondierten vor Kurzem zum/zur:

Rechtswissenschaften

Mag. iur.: Elisabeth Schörghofer, Kuchl; Patrik Steinle, Puch bei Hallein; Sabrina Prommegger, Radstadt; Mag. iur. Stefan Ebner, Christoph Hafner,

Susanne Beran, Isabelle Cathérine Eberl, Franziska

Juliana Naumann, Marianne Elisabeth Schulz, Salzburg; Theresa Wörndl, Schneegattern; Isabella Kreppenhofer, Seekirchen; Michael Obwaller, Wien.

Kultur- und Gesellschaftswissenschaften

Mag. phil.: Heidrun Kostersitz, Gmunden; Mira Zoe Obermayr, Angerberg; Barbara Petric,

Theresa Hofmaninger, Salzburg; Viktoria Perfahl, Eferding; Maximilian Fischill, Gmunden; Lisa Öberseder, Prambachkirchen; Sabrina Weinmüller, Salzburg.



