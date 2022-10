Geburten, Promotionen und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

Promotionen

An der Paris Lodron Universität Salzburg promovierten vor Kurzem zum/zur: Dr. phil.: Barbara Gräff (Salzburg). - Dr.rer.nat.: Vera Paar (Lochen am See), Philip Steiner (St. Johann im Pongau). - Dr.iur. Sabina Sophie Brenter (Oberndorf).